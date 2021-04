Temperature sotto la media, cielo pazzerello: in fondo è primavera

La Spezia - La settimana prosegue all'insegna della variabilità. Oggi ci siamo svegliati sotto cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 12.8°C, la minima di 8.1°C, lo zero termico si attesterà a 1222 metri: non a caso in montagna qualche fiocco di neve fuori stagione si è visto anche sugli Appennini. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Mare poco mosso.