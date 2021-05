Tampona tre auto e fugge. Poi diventa una furia con gli agenti

La Spezia - Nel pomeriggio di ieri la centrale operativa della Questura inviava una volante in Via Fontevivo poiché un’autovettura posteggiata era stata tamponata da un’auto di grossa cilindrata il cui conducente, in evidente stato di alterazione psicofisica, dopo aver insultato e minacciato i presenti, si allontanava a forte velocità guidando pericolosamente.

Gli agenti intervenuti, dopo aver ottenuto targa, modello e colore dell’autovettura, ricevevano una dettagliata descrizione del conducente - che risultava avere un braccio ingessato - e venivano messi a conoscenza che altre due autovetture, posteggiate in Via Buonviaggio, erano state danneggiate dallo stesso veicolo.

Dopo una serie di ricognizioni in zona, la vettura responsabile del sinistro veniva rintracciata, parcheggiata in strada, dalla Squadra Volante nella zona del Favaro, intercettando poco lontano anche il conducente che, in evidente stato di ebrezza, alla vista degli agenti iniziava a dare in escandescenza pronunciando ripetutamente frasi offensive e minacciose e avvicinandosi agli stessi.

L’uomo, poi scagliatosi contro gli operatori di polizia, veniva bloccato dagli agenti, che rinvenivano all’interno della tasca dei pantaloni un coltello a spinta da combattimento (“T-dagger”) che è stato sequestrato.

Il giovane, un cittadino rumeno di 25 anni residente alla Spezia, con precedenti specifici di polizia e già destinatario di un avviso orale del Questore risalente al 20 agosto 2018, portato in Questura per essere sottoposto a fotosegnalamento, continuava a mantenere un comportamento ostile nei confronti degli agenti di polizia, proferendo minacce e colpendo con la testa e col braccio ingessato i vetri antisfondamento della "Sala fermati", per cui si rendeva necessaria una sua messa in sicurezza.

Nemmeno l’arrivo del padre del giovane riusciva a portarlo alla calma, per cui poco dopo lo stesso veniva accompagnato con l’ambulanza presso il Pronto soccorso del Sant'Andrea dove venivano riscontrati sia lo stato di ebrezza che l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.



Dopo aver raccolto denunce e testimonianze dei cittadini vittime dei danneggiamenti, il giovane è stato deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria per resistenza, minaccia e rifiuto di fornire le generalità a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e porto abusivo di armi, nonché sanzionato ai sensi del codice della strada sia per guida senza patente, che per guida in stato di ebrezza, guida cui peraltro si era posto con un braccio ingessato.

Da approfondire le responsabilità per incauto affidamento da parte del proprietario ovvero di chi gli ha messo a disposizione l’auto.