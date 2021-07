La Spezia - Le condizioni di salute di una donna vengono valutate in questi minuti presso il pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea della Spezia. Travolta mentre camminava sul marciapiede in Via Padre Giuliani, al culmine di un incidente stradale la cui dinamica è in questo momento al vaglio degli agenti della Polizia Locale, è stata soccorsa dalla Pubblica assistenza della Spezia e dal personale dell'automedica Delta 1. Una carambola finita con un suv che ha distrutto il dehor della Gelateria Cavallotti, noto ritrovo del quartiere di Mazzetta, e procurato diversi problemi alla circolazione.

I fatti sono avvenuti attorno alle 8 di questa mattina e vedono coinvolte, oltre ad un'auto nera guidata da un uomo, anche un furgone bianco che transitava in quel momento sulla vicina Via Bologna. Il conducente della vettura avrebbe sterzato improvvisamente, per cause da ricostruire, ferendo la malcapitata e riuscendo a fermarsi solo dopo aver abbattuto uno dei muri che delimitano lo spazio esterno dell'attività e il palo della fermata ATC. Tutto materiale per gli esperti di Viale Amendola. La signora investita avrebbe riportato ferite lievi.