Superalcolici e spinelli: minorenni sorpresi ai giardini e sulle scalinate

La Spezia - Nell’ultimo fine settimana i Carabinieri della Compagnia della Spezia hanno svolto un servizio coordinato nella città della Spezia: dal centro pedonale alle scalinate, passando per il parco delle Clarisse, sono state identificate 37 persone, di cui 24 minorenni. Passati al setaccio i giardini pubblici, dove sono stati controllati una ventina di giovani, per la maggior parte minorenni. Un gruppetto di under18 è stato trovato con una bottiglia di superalcolico, per cui è stato rintracciato il genitore del ragazzo che la trasportava, cui è stato riaffidato. I controlli sono stati poi estesi alla cattedrale e alle scalinate del centro storico: nella scalinata della Bastia, è stato trovato un giovane 17enne che, avvedutosi del sopraggiungere dei carabinieri, ha tentato di spegnere uno spinello. L’odore e i rimasugli ancora caldi di combustione dello spinello hanno permesso di segnalarlo alla Prefettura della Spezia quale assuntore di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato affidato ai genitori.