La Spezia - Un giro di spaccio locale gestito da italiani che partiva da Arcola toccando Ameglia, Beverino, Lerici e l'Umbertino. Nove misure di custodia cautelare quattro corrieri, uno dei quali mai finito nei radar delle forze dell'ordine, e la figura centrale di una coppia che riforniva decine di clienti che, per sostenere i propri consumi di eroina e cocaina, compravano più dosi per rifornire amici e conoscenti che ne facevano richiesta. Tutto questo avveniva in una Spezia alle prese con la pandemia e una richiesta continua e incessante dei consumatori che in principio chiedevano solo eroina e poi l'aggiunta della polvere bianca.

E' questo il bilancio dell'operazione "North and South" portata a termine dalla Squadra mobile della Spezia che si è spinta fino a Napoli, dove sta collaborando anche la questura del capoluogo partenopeo. Tutto è cominciato nei mesi invernali quando dagli uffici investigativi di Viale Italia è maturata la certezza che una coppia di conviventi, residente in Val di Magra, fossero in possesso di grandi quantità di droga capaci di rifornire numerosi clienti in provincia e nei Comuni dalla Val di Vara, alla Val di Magra fino ad arrivare all'Umbertino.

Ad illustrare l'intera operazione sono stati il questore della Spezia Silvia Burdese, il capo della Squadra mobile Lorenzo Mulas e il vice dirigente Alessandro Pescara Di Diana.

La prima fase di indagine, curata proprio da Di Diana e dall'ex dirigente Girolamo Ascione, ha permesso di cristallizzare la centralità della coppia fermata. I conviventi sono un uomo e una donna di 45 e 54 anni che avevano fatto dell'attività di spaccio la loro prima fonte di reddito.

Curavano con dovizia ogni minimo dettaglio e nel corso del tempo avevano individuato un "canale pulito" e fuori dai radar delle forze dell'ordine per avere un continuo rifornimento di droga in base alle esigenze della clientela. In principio si occupavano solo di mettere sul mercato, alle prese con la pandemia e con gli spostamenti limitati dovuti alla colorazione delle regioni in base al contagio, solamente eroina.

Ma la richiesta era "rigida" come l'ha definita il questore Burdese: la clientela, tra i 30 e i 60 annim chiedeva anche fiumi di cocaina. Molti di loro prendevano anche pausa dal lavoro per incontrarsi con i rifornitori. Le attività della Squadra mobile spezzina, che si è sempre distinta nell'attenta conoscenza del territorio, supportata da accertamenti tecnici ha portato ai primi provvedimenti.

Ed è a questo punto della vicenda, sotto l'egida del capo Mulas, che si arriva ai primi fermi. I primi a finire nei guai sono stati due corrieri di origine napoletana. Uno incensurato e l'altro che ha scelto il trasporto di droga per sfamare la famiglia. Dei due, il primo quando arrivava in città usava come copertura quella del lavoratore e pendolare: arrivava in città, ogni volta, con un'automobile differente e di grande cilindrata per non destare sospetti. Ma qualcosa però, per lui, è andata storta ed è stato fermato con uno dei carichi. Stessa sorte anche per il collega partenopeo. Da qui parte anche il filone di indagine napoletano sul quale stanno lavorando gli investigatori campani anche per capire se dietro a tutto questo possa esserci un legame con strutture più ramificate e organizzate.

Quando sono saltate le attività dei corrieri napoletani, la coppia spezzina ha cominciato non tanto a sentire il fiato sul collo quanto la necessità di non perdere aderenza ad un mercato fiorente: così è scattato il coinvolgimento di altri due corrieri, questa volta un magrebino e un tunisino di 50 anni.

Le due nuove figure sono state trovate nel giro di pochissimi giorni, ma è da qui che i principali indagati hanno cominciato a seminare altri indizi che poi hanno portato al loro arresto.

Il 50enne fermato si è rivelato molto scaltro e aveva una sua gestione dell'attività di spaccio in maniera quasi maniacale: usava pochissimo il cellulare e per prenotare una dose c'era solo un breve scambi di parole "ciao", "ciao" seguito dal dettaglio logistico del luogo di incontro e l'orario. Gli incontri avvenivano anche in un distributore di benzina ma gli scambi di droga avvenivano solo ed esclusivamente in zone lontane da occhi indiscreti. Ogni giornata lavorativa finiva, ad Ameglia dove risiedeva, con un allenamento in una palestra con la quale collaborava. Nel corso delle indagini è stata arrestata anche la donna della coppia trovata con un etto di eroina.

La Squadra mobile è stata seguita dalla Procura della Spezia nelle figura del Pm Elisa Loris e del Gip Fabrizio Garofalo che ha convalidato tutte le misure cautelari richieste tradotte in: un arresto ai domiciliari per incompatibilità con il carcere, altre quattro custodie cautelari sono in carcere, tre obblighi di firma per altrettanti clienti del giro e uno di dimora. Quest'ultimo è a carico di uno dei corrieri napoletani. I due cittadini stranieri coinvolti nell'indagine sono risultati irregolari sul territorio e nei loro confronti si sono già attivate le pratiche di allontanamento e successivo rimpatrio.

Nel corso delle indagini sono stati sequestrati due etti e mezzo di sostanze stupefacenti. Per la Squadra mobile il giro della coppia fermata era fiorente e avrebbe fruttato decine di migliaia di euro.