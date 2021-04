Stabile il numero dei ricoverati, un decesso a Sarzana

La Spezia - Sono 268 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 4.683 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2680 tamponi antigenici rapidi. Di questi nuovi positivi, 39 sono residenti nello Spezzino. La nostra provincia conta attualmente, riferisce il bollettino regionale odierno, 653 positivi (ieri erano 665); 5.732 sono i positivi in tutta la Liguria, 161 in meno rispetto alla rilevazione di ieri. 420 i guariti di giornata, quasi 89mila da inizio pandemia.

I ricoverati sul territorio regionale sono 562 (-8), di cui 66 in terapia intensiva. Numericamente invariata la situazione negli ospedali spezzini: nessun ricoverato Covid-19 positivo al Sant'Andrea, mentre al San Bartolomeo sono 57 di cui 9 in terapia intensiva. All'ospedale di Sarzana ieri si è spento un uomo di 60 anni con positività al coronavirus; si tratta dell'unico paziente deceduto negli ospedali spezzini tra i 9 riportati dal bollettino odierno. Diventano così 444 i pazienti Covid positivi mancati negli ospedali spezzini da inizio pandemia, mentre le vittime a livello regionale salgono a 4.163. Sono infine 6.166, di cui 1.046 in Asl5, i liguri in sorveglianza attiva, e 5.064 (-194) quelli in isolamento domiciliare.