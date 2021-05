Spritz a una ragazzina di 13 anni, bar nei guai

La Spezia - In queste giornate caratterizzate da un clima di eccitazione generale per la prospettiva del prossimo ritorno alla normalità sono ovviamente proseguiti i controlli nelle vie della movida da parte della Sezione di polizia amministrativa e commerciale della Polizia locale della Spezia.



L'ultima irregolarità rilevata, però, non ha a che fare con la violazione delle norme anti pandemia: martedì scorso gli agenti della Polizia locale hanno intravisto tra i clienti seduti a consumare l’aperitivo in un bar di Piazza del Bastione, due ragazze che ben difficilmente potevano essere considerate maggiorenni.

Immediatamente le due hanno confermato la loro età: una aveva 16 anni appena compiuti, l’altra, ancora più giovane, 13 anni e otto mesi.

Si erano sedute al tavolo e avevano ordinato due spritz ma nessuno del personale del locale aveva chiesto loro l’età o un documento, come invece è d’obbligo non appena sorga qualche dubbio sulla maggiore età del cliente.

Guai in vista quindi per il responsabile e il cameriere del pubblico esercizio: la violazione della norma che vieta la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione a minorenni è punita con una sanzione amministrativa da 250 a 1.000 euro, quando l’età è compresa tra 16 e 18 anni, ma la sanzione diventa penale, con un’ammenda da 516 a 2.582 euro o lavori di pubblica utilità da 20 giorni a 3 mesi, quando l’età scende sotto i sedici anni.

Pertanto, oltre all’informativa di reato che è stata depositata in Procura, d’ora in avanti il responsabile del locale dovrà essere molto attento e scrupoloso, ben più di quanto non sia stato in quest’occasione: se il fatto dovesse ripetersi, oltre ad una nuova sanzione, scatterebbe la chiusura del locale fino a 3 mesi.