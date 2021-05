Sparita a 22 anni, la famiglia lancia l'appello per ritrovarla

Milagros Skarlyn Henriquez Tavarez non ha più fatto avere sue notizie da quattro giorni. I carabinieri indagano e il fratello chiede aiuto anche ai social: "Aiutateci a trovarla". L'ultima volta è stata vista al Pronto soccorso di Lavagna.

La Spezia - Giorni con il fiato sospeso per la scomparsa di Milagros Skarlyn Henriquez Tavarez, una giovane donna di 22 anni che da quasi quattro giorni sembra sparita nel nulla. I carabinieri di Genova stanno coordinando le ricerche e i militari spezzini proseguono un lavoro meticoloso anche in provincia della Spezia.

La preoccupazione della famiglia è fortissima e il fratello ha lanciato un appello sui social: " Buongiorno chiedo un minuto del vostro tempo: stiamo cercando mia sorella. Non sappiamo dove sia, da quattro giorni. L'ultima volta vista al Pronto soccorso di Lavagna domenica sera".

Nel post, diventato virale, sono inseriti anche i numeri di telefono da contattare. Nei confronti della famiglia si sono mosse parole di solidarietà e spirito di iniziativa compresa la massima condivisione.