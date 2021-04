Spaccio 'on the road', facce note beccate un'altra volta

La Spezia - Nella giornata di ieri, le Volanti della Questura spezzina, affiancate da una unità cinofila antidroga inviata dalla Questura di Firenze, hanno effettuato una serie di controlli e di pattugliamenti appiedati nel quartiere Umbertino, per poi spostarsi presso i giardini pubblici, in particolare al Palco della Musica e al Monumento di Garibaldi, in piazza Verdi e in piazza Giovanni XXIII ed, in ultimo, nell'area della stazione ferroviaria. Nel pomeriggio, in Piazza Brin, il cane antidroga segnalava un 35enne spezzino che, identificato, consegnava agli operatori di polizia una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo hashish, per cui veniva segnalato alla Prefettura quale assuntore per il seguito di competenza.



Alle 23.15 successive, altro equipaggio della Squadra Volante notava due individui, poi identificati come cittadini marocchini di 35 e 31 anni, già conosciuti dagli stessi operatori per i vari pregiudizi di polizia a loro carico, specialmente nello spaccio delle sostanze stupefacenti, che stavano confabulando tra loro con fare sospetto in un angolo di Piazzetta Ancona. Alla vista degli agenti uno dei due faceva cadere a terra una bustina di cellophane che, una volta recuperata, risultava contenere della polvere bianca accertato poi essere cocaina. Gli operatori procedevano quindi ad effettuare una perquisizione personale sui due individui che dava esito positivo: il 35enne risultava occultare un’altra bustina contente polvere bianca ed un involucro di cellophane contenente circa 15 grammi di hashish. L’altro straniero, su cui risulta gravare altresì la misura del divieto di dimora nel comune della Spezia, era in possesso di svariate banconote di vario taglio, tutte accartocciate, per un totale di 265 euro, ritenute probabile provento di spaccio e debitamente sequestrate.



I due cittadini stranieri, irregolarmente soggiornanti ed entrambi già destinatari di provvedimento di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Prefetto della Spezia rispettivamente a settembre 2020 ed a marzo 2021, venivano quindi accompagnati presso gli uffici della Questura dove, dopo essere stati sottoposti alle incombenze di rito, venivano deferiti all'Autorità Giudiziaria per concorso nel reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Le loro posizioni sono al vaglio del locale Ufficio Immigrazione, per l’esecuzione delle espulsioni in atto, mentre il 31enne marocchino verrà altresì segnalato per l’inosservanza della misura cautelare cui risulta sottoposto. Al termine della giornata sono state controllate 49 persone, di cui 21 cittadini stranieri, e 12 autovetture.