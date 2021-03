Spaccio in casa nel cuore di Rebocco

La Spezia - Quartiere di Rebocco sotto gli occhi della Polizia locale spezzina, chiamata a monitorare quella porzione di territorio dove era stato segnalato da alcuni cittadini un via vai sospetto di persone da un’abitazione. Al lavoro di pattugliamento degli agenti non è passato inosservato un cittadino italiano di 30 anni, residente in città, che parcheggiava in prossimità dell’abitazione segnalata la sua autovettura e, dopo pochi minuti vi risaliva, allontanandosi repentinamente. L’uomo veniva subito fermato e, dopo un accurato controllo, è risultato detenere una dose di cocaina appena acquistata. Dalle

successive indagini, è stato accertato che la sostanza stupefacente era stata acquistata proprio nell’abitazione oggetto della segnalazione e che era da tempo nel mirino degli agenti. Al termine di ulteriori accertamenti si è riusciti a risalire a chi era la persona che aveva ceduto la sostanza stupefacente al cittadino italiano. Si tratta di un cittadino marocchino di 47 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici in materia di cessione di sostanze stupefacenti. L’autore dello spaccio è stato deferito all’autorità giudiziaria in stato di libertà, mentre l’assuntore è stato segnalato alla locale Prefettura, pertanto dovrà seguire un percorso specifico che gli porterà anche delle limitazioni sulla patente di guida.