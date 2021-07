Spaccio in Viale Italia, pusher braccato da un carabiniere fuori servizio e dalla Locale

La Spezia - Nascondeva droga nelle mutande e spacciava in Viale Italia. Quella di ieri, per un puhser, non è stata una giornata fortunata perché a poche decine di metri un carabinieri fuori servizio lo ha riconosciuto. Il militare è stato anche affiancato da due agenti della Polizia locale, già impegnati in un controllo contro gli stupefacenti.

Tutto è cominciato quando il carabiniere ha notato un giovane magrebino con fare sospetto, in Viale Italia a pochi passi dal tribunale. L'attesa del militare è finita quasi subito perché sono spuntati i clienti del pusher, un 36enne irregolare sul territorio.

Entrato in azione sono arrivati anche gli agenti della Polizia locale della Spezia, che come detto stavano pattugliando la zona.

Il 36enne ha provato a scappare ma è stato bloccato subito ed è emerso che nascondeva una serie di dosi di cocaina negli slip. Con se aveva anche mille euro. E' stato tutto sequestrato.

"Già denunciato dalla Polizia Locale lo scorso 1 luglio per analogo reato - si legge una nota -, è stato trattenuto durante la notte all’interno delle camere di sicurezza del Comando della Polizia locale di Spezia, in attesa della convalida del suo arresto. Questa mattina il giudice ha convalidato l’arresto e per il pusher si sono spalancate le porte della casa circondariale spezzina".