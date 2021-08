Spaccio, arrestato sotto la statua di Garibaldi. Poi in caserma diventa una furia

La Spezia - Guardingo e circospetto. Quanto basta per attivare gli agenti della Polizia locale, impegnati ieri pomeriggio nel consueto giro-pattuglia per la vigilanza nei parchi pubblici cittadini. Fra le piante e le aiuole del polmone verde cittadino, gli operatori notavano un soggetto extracomunitario che sembrava "non raccontarla giusta", nei pressi del monumento a Garibaldi. In particolare si spostava tra due panchine senza alcun apparente motivo e proprio quel movimento ha messo in pre-allarme i vigili urbani. E poco dopo gli agenti potevano notare l’ingresso nell'area di un individuo di nazionalità italiana, già conosciuto quale assuntore di sostanze stupefacenti che, frettolosamente, si dirigeva verso lo straniero. Una volta raggiunto gli consegnava del denaro che veniva prontamente inserito nella tasca

destra dei pantaloni, ricevendo in cambio un piccolo involucro che l’italiano nascondeva all’interno del palmo della mano destra per poi allontanarsi in direzione Piazza Verdi. Stante la flagranza del reato di spaccio, immediatamente gli agenti intervenivano per bloccare presunto spacciatore ed acquirente e verificare il contenuto dell’involucro appena passato di mano, accertando trattarsi di sostanza stupefacente del tipo hashish/marijuana.



Dalla successiva perquisizione personale effettuata sullo spacciatore, un cittadino gambiano trentenne irregolare, risultava celare sotto la maglia indossata, un piccolo borsello nero contenente altre sette bustine della medesima droga, pronte per essere vendute. Inoltre si rinveniva denaro contante per 455 euro in banconote di piccolo taglio, presumibilmente provento di delitto, circostanza suffragata dal fatto che non sia dedito ad alcuna attività lavorativa lecita. Il soggetto, risultava gravato da precedenti di polizia specifici, alcuni dei quali anche recenti e sotto altri alias. In particolare era stato arrestato dai carabinieri lo scorso aprile, ancora per spaccio, a seguito del quale veniva poi sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, terminata solo cinque giorni fa. Considerato quanto sopra pertanto veniva tratto in arresto e condotto presso il Comando di Viale Amendola, in attesa dell’udienza di convalida e giudizio per direttissima fissata alle 11 odierne.



Tuttavia l’attività degli agenti non si concludeva qui, poiché il gambiano una volta accompagnato presso la cella di sicurezza iniziava a dare in forte escandescenza, colpendo violentemente, ripetutamente e per lungo periodo la porta in acciaio della cella con calci, pugni e testate cercando altresì di sradicare gli arredi fissati a terra. Stante l’ingiustificabile violenza che non permetteva l’ingresso degli operanti, al fine di preservare la sua incolumità, si rendeva necessario richiedere l’intervento di personale del 118, che giungeva prontamente in Comando per tentare di calmarlo. Ciò nonostante l’arrestato continuava ad avere gli stessi atteggiamenti violenti, tantoché anche il personale medico non avrebbe potuto intervenire se non a discapito della propria incolumità. Per quanto appena descritto veniva nuovamente contattato il Pubblico Ministero di turno che, in ragione dell’impossibilità a contenere in sicurezza l’arrestato, ne disponeva l’immediata traduzione presso la Casa Circondariale della Spezia. L’acquirente dello stupefacente, un cinquantenne spezzino, è stato invece segnalato alla locale Prefettura in qualità di assuntore, per l’adozione dei provvedimenti di competenza.