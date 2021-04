Spaccio all’Umbertino: giovane senegalese arrestato dai Carabinieri

La Spezia - Ieri sera i Carabinieri della sezione operativa del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia della Spezia hanno arrestato un giovane senegalese per spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante un servizio di contrasto all’attività di spaccio in Corso Cavour, i militari hanno notato il giovane, già conosciuto alle forze di polizia, mentre cedeva una dose ad un giovane, in cambio di 75 euro. I Carabinieri hanno allora fermato pusher e acquirente e sequestrato una dose di cocaina. Lo spacciatore è stato quindi arrestato ed è comparso stamattina in Tribunale, dopo aver trascorso la notte in camera di sicurezza, mentre l’acquirente è stato segnalato alla Prefettura della Spezia come assuntore di stupefacenti.