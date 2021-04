Spaccio all'Umbertino, arrestato 21enne con precedenti

La Spezia - Nel corso di mirato servizio antidroga nel quartiere Umbertino, ieri mattina, una pattuglia della Squadra Mobile della Questura spezzina ha notato uno scambio sospetto tra due cittadini stranieri in via Milano, all’angolo con Corso Cavour. Dal successivo controllo gli operatori hanno accertato l’avvenuta cessione di una dose di hashish ad un 44enne spagnolo, identificato sul posto, risultato gravato da numerosi pregiudizi di polizia e che è stato segnalato alla locale Prefettura come assuntore di stupefacente. Veniva fermato anche il cedente della dose, un senegalese di 21 anni residente a Pisa e regolare sul territorio nazionale, a sua volta gravato da numerosi precedenti penali soprattutto nello spaccio, reiterati nel tempo. Il giovane è stato trovato in possesso della somma di 425 euro suddivisa in banconote di vario taglio, debitamente sequestrate. Stante la flagranza di reato ed i numerosi precedenti specifici, il 21enne è stato tratto in arresto. Contestualmente, da parte del locale Ufficio Immigrazione, sono state attivate le procedure amministrative per verificare i presupposti che legittimano il suo soggiorno sul territorio nazionale.



Dal primo pomeriggio, il presidio del territorio è proseguito con personale in uniforme della Polizia giudiziaria, a partire sempre dall'Umbertino arrivando fino alla stazione ferroviaria, ai giardini pubblici di Via Mazzini e alle scalinate del centro storico. Al servizio hanno preso parte anche tre equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Liguria e l’unità cinofila antidroga della Questura di Genova. Nell'occasione sono state identificate dodici persone, tra cui undici cittadini stranieri dei quali 6 con precedenti penali o di polizia, la cui posizione è in corso di valutazione. E' stato altresì elevato verbale di contestazione nei confronti di un cittadino del Bangladesh di 32 anni, regolarmente soggiornante, trovato in possesso di una dose di hashish, sequestrata. E ancora, vicino a Piazza Brin sono stati rintracciati e accompagnati in Questura tre cittadini stranieri, due dei quali, un senegalese ed un gambiano, dopo essere stati sottoposti ai rilievi fotodattiloscopici, sono risultati irregolarmente presenti sul territorio nazionale e posti a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per l’adozione delle misure di competenza. Sono infine in corso gli accertamenti della Squadra Mobile sulla lite in strada avvenuta ieri sera tra Corso Cavour e Piazza Brin.