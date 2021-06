Spaccio a Gaggiola, denunciata una persona

La Spezia - L’attività di contrasto allo spaccio di droga del personale della Polizia Locale della Spezia ha portato al deferimento all’Autorità Giudiziaria di un cittadino tunisino di 24 anni, per spaccio di sostanze stupefacenti, con la relativa richiesta di idonee misure cautelari.

L’attività degli agenti si è concentrata in prossimità del Parco degli Ulivi di Via San Francesco, ove era stato segnalato da alcuni residenti un via vai di tossicodipendenti che entravano in continuazione nel Parco. L’attività della Polizia Locale è riuscita a dare una spiegazione al motivo di tali movimenti sospetti: nel Parco è stato individuato uno spacciatore di sostanze stupefacenti che, in base quanto accertato dagli agenti grazie ai numerosi riscontri sugli acquirenti, aveva messo in piedi un buon giro d’affari.

Lo straniero pertanto, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria, mentre tutti gli acquirenti sono stati compiutamente identificati e segnalati alla Prefettura in qualità di assuntori di sostanze stupefacenti, per l’adozione dei provvedimenti di competenza, come previsto dall’art. 75 del dpr 309/1990, quali: la sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni; la sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla; la sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli; la sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.