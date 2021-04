Spaccia in piazza Brin e fugge su una bici elettrica, raggiunto e arrestato

La Spezia - Nella mattinata odierna, l’attività degli agenti della Polizia Locale della Spezia ha permesso di arrestare per cessione di dosi di cocaina un italiano di 56enne, residente nella zona Est della città. Il soggetto, conosciuto agli operatori per i numerosi precedenti specifici di polizia, è stato attenzionato in quanto si aggirava con fare sospetto a bordo di una bicicletta elettrica in Piazza Brin.

L’occhio attento degli agenti della Locale ci aveva visto giusto, in quanto l’uomo è stato seguito con discrezione e, in Corso Cavour in prossimità di Viale Garibaldi è stato sorpreso mentre cedeva alcune dosi di cocaina ad un cittadino italiano di 50 anni. Appena ceduta la sostanza lo spacciatore si allontanava repentinamente a bordo della bicicletta elettrica per le vie trafficate del centro, ma gli agenti lo inseguivano fino a fermarlo all’interno della Galleria Spallanzani. Per il cinquantaseienne, una volta portato al Comando di via Lamarmora sono proseguiti i problemi, infatti dagli ulteriori accertamenti a suo carico è emerso che lo stesso risultava sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, disposta dal Questore della Spezia, nonchè all’obbligo di firma. Pertanto, dopo essere stato fotosegnalato presso gli uffici della Polizia Scientifica, su disposizione del P.M. di turno è stato arrestato. Il denaro contante, circa 400€, rinvenuto durante la perquisizione è stato sottoposto a sequestro in quanto ritenuto provento dell’attività di spaccio, mentre l’acquirente è stato identificato e segnalato alla locale Prefettura in qualità di assuntore, non prima di avergli sequestrato la cocaina che aveva appena acquistato.