Spaccia in centro, arrestato e processato per direttissima

La Spezia - Nove grammi di hashish e cento euro in contanti. Controllo antidroga dei carabinieri della Spezia che ieri sera hanno arrestato un giovane per spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante un servizio di contrasto all’attività di spaccio in via Vittorio Veneto, i militari hanno notato il giovane, già noto agli uffici e residente in provincia di Massa, mentre cedeva un qualcosa a una donna che, subito dopo, si è allontanata. I Carabinieri si sono allora divisi: alcuni di loro hanno seguito e fermato la donna, trovandola in possesso di circa 6 grammi di hashish; avuta conferma dell’avvenuta cessione di stupefacente, i colleghi, che non avevano perso di vista il sospetto pusher, lo hanno allora bloccato, trovandogli addosso altri 3 grammi circa di hashish e 100 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio appena conclusasi.

Il giovane, 31enne, è stato quindi arrestato per spaccio di stupefacenti, mentre la donna, residente in provincia della Spezia, è stata segnalata alla Prefettura della Spezia quale assuntrice di stupefacenti.

Stamattina si è svolto il giudizio direttissimo, al termine del quale l’arresto è stato convalidato dal Gip, che ha applicato la misura della presentazione alla Stazione Carabinieri di residenza, in provincia di Massa.