Sotto una panchina di Piazza Brin una busta piena di polvere bianca

La Spezia - Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dal questore della Spezia. Il personale dell’Ufficio controllo del territorio, sotto la direzione del commissario Mulas, è stato impiegato prevalentemente nella zona del quartiere Umbertino, affiancato da tre equipaggi dell'Anticrimine Liguria e da una unità cinofila antidroga proveniente dalla Questura di Genova.

L’unità cinofila ha subito rinvenuto, sotto una panchina intorno alla fontana di Piazza Brin, una bustina contenente una decina di grammi di polvere bianca, che veniva debitamente sequestrata, ora all’esame del laboratorio della polizia scientifica. Nel corso del servizio, tra gli altri, venivano controllati, tra Piazza Brin e via Firenze, luoghi all’attenzione per rischio assembramenti, due cittadini dominicani, rispettivamente di 20 e di 57 anni, in possesso di regolare permesso di soggiorno, ma che venivano sanzionati per violazione della normativa anticontagio, in quanto osservati stazionare a lungo tra altre persone senza indossare correttamente il dispositivo di protezione individuale.



Monitorati gli esercizi pubblici del quartiere e mantenuto il presidio fino a sera per verificare il rispetto del divieto di consumo di cibi e bevande dopo le 18 in luogo pubblico. Nel complesso sono state controllate ed identificate 24 persone, delle quali 16 con precedenti penali.