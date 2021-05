Sotto i 700 casi positivi, lo Spezzino ne somma altri 34

Coronavirus, ancora in calo i nuovi positivi e i ricoveri in Liguria: sei i decessi registrati. Somministrato il 96% dei vaccini consegnati.

La Spezia - “Chiudiamo una settimana positiva che ha visto riaprire un pezzo del Paese anche se non tanto quanto avremmo voluto e quanto chiesto dalle categorie ma il criterio di prudenza adottato dal governo è stato questo e Regione Liguria si è ovviamente attenuta alle disposizioni nazionali". Così commentava ieri sera il presidente Toti, alla vigilia della giornata del Primo maggio e del primo weekend in zona gialla, peraltro condizionato dal brutto tempo che ha tolto parecchio del flusso che si poteva prevedere in condizioni normali. Oggi il bollettino racconta di 219 nuovi positivi al Covid-19, a fronte di 4.400 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.472 tamponi antigenici rapidi. Ad Imperia si contano 37 nuovi casi, a Savona 42, a Genova 103 (100 riguardano Asl3, 3 riguardano invece Asl4) mentre lo Spezzino ne annovera 34. Sei i decessi registrati, nessuno riguarda lo Spezzino.



Casi attuali per provincia

SAVONA - 965

LA SPEZIA - 643

IMPERIA - 732

GENOVA - 2.947

Residenti fuori Regione/Estero 89

altro/in fase di verifica 202

Totale 5.578



Ospedalizzati

Ligura 522 bassa e media terapia, 63 terapia intensiva (-13 rispetto a 24 ore fa)

Asl5: al San Bartolomeo 57 bassa e media terapia, 8 terapia intensiva (-1 rispetto a 24 ore fa)



Soggetti in sorveglianza attiva

ASL 1 - 1.358

ASL 2 - 1.155

ASL 3 - 2.176

ASL 4 - 443

ASL 5 - 834

Liguria - 5.966



Dati vaccinazioni 1/05/2021 ore 16

649.680 Consegnati (fonte governativa)

621.890 Somministrati

96% Percentuale vaccini somministrati su consegnati