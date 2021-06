Sospeso un ristorante nel capoluogo, a Sarzana soccorso un minore in coma etilico

La Spezia - Nella serata di ieri, venerdì 25 giugno, nel contesto di un rafforzamento dei servizi predisposti per la movida del fine settimana in ragione dell’esito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica svoltosi in Prefettura, personale della Polizia di Stato, dell’Arma Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale, ha effettuato un servizio di controllo del territorio congiunto nelle aree del centro cittadino e litoranee a maggior frequentazione a La Spezia e a Sarzana.

Nel corso dei vari passaggi ed in esito ai controlli effettuati, gli operatori hanno potuto riscontare la presenza di numerose persone sia presso i vari ristoranti ed esercizi pubblici, sia presso i diversi punti di ritrovo come Piazza del Bastione, ma senza rilevare alcuna criticità e registrando una buona attenzione al rispetto delle misure sanitarie in atto e delle disposizioni delle ordinanze sindacali da parte dei gestori degli esercizi.

Nel corso della serata, in piazza Brin veniva controllato un 19enne dominicano regolarmente soggiornante, in possesso di una bicicletta oggetto di segnalazione di furto; il mezzo veniva sequestrato ed il giovane segnalato all’AG per il reato di ricettazione.



Contemporaneamente, sono stati posti in essere controlli accurati presso vari pubblici esercizi da parte di personale della Squadra Amministrativa della Questura, unitamente a personale della Guardia di Finanza, dell’ASL e dell’Ispettorato del Lavoro. E’ stato riscontrato un sostanziale elevato rispetto sia delle normative in materia amministrativa che delle disposizioni in ambito di emergenza sanitaria. Tra i vari esercizi controllati, soltanto un ristorante è risultato non essere a norma con alcune misure igienico sanitarie a causa della mancata applicazione del piano HACCP; personale dell’ASL provvedeva quindi alla temporanea sospensione dell’attività di ristorazione ed alla relativa contestazione di natura amministrativa, mentre sono in corso verifiche da parte dell’Ispettorato del Lavoro.



Anche a Sarzana venivano effettuati analoghi controlli nelle zone interessate da un maggior flusso di persone, senza rilevare alcuna turbativa all’ordine pubblico.

Verso le 23.00 veniva soccorso un minore, cittadino straniero, presso lo skate park; personale sanitario intervenuto accompagnava il giovane presso il locale pronto soccorso per coma etilico.

Al termine dei servizi risultavano controllate complessivamente 64 persone e 7 pubblici esercizi.