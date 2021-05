Somministrati oltre 1.700 vaccini in provincia in una giornata

La Spezia - Due uomini di 65 anni che si sono spenti ieri al San Bartolomeo di Sarzana erano positivi e portano a 455 il conteggio dei decessi di pazienti Covid-19 positivi nello Spezzino dall'inizio dell'emergenza.

Sale, seppur di poco, il numero dei casi di coronavirus attualmente attivi sul territorio provinciale. Nelle ultime ore, infatti, sono stati registrati 19 nuovi contagi in Asl 5 e il totale è salito dai 582 di ieri ai 588 di oggi, con le guarigioni che non hanno quindi completamente compensato i nuovi positivi.

Scende, sempre in maniera appena percettibile, il numero dei ricoverati Covid-19 positivi al San Bartolomeo, dove i pazienti sono in totale 44 (1 meno di ieri) e quelli ricoverati in Terapia intensiva sono 7 (2 meno di ieri).



A livello regionale oltre ai 19 nuovi casi spezzini si sono registrati nelle ultime 24 ore 115 nuovi positivi, a fronte di 3.931 tamponi molecolari effettuati, ai quali si aggiungono altri 2.920 tamponi antigenici rapidi. Sono 20 i nuovi casi in Asl 1, 21 in Asl 2, 50 in Asl 3 e 5 in Asl 4.

In totale i positivi in Liguria scendono comunque a 4.218 (87 meno di ieri), mentre gli ospedalizzati sono 373 (26 meno di ieri) e i pazienti in Terapia intensiva sono 47.

Con gli otto decessi di pazienti Covid-19 positivi emersi nelle ultime 24 ore il conteggio sale a ben 4.267 schede.



Sul fronte dei vaccini le somministrazioni proseguono in maniera costante. Nella provincia della Spezia nell'ultima giornata sono state inoculate 991 dosi di vaccino a mRna e 735 a vettore virale, portando il totale complessivo a 77.274, con 33.117 persone che hanno ricevuto anche la seconda dose.