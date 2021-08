Sole e mare mosso, domani piove ma è roba di ore

La Spezia - Un'altra giornata con cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge nelle prossime ore ma da domani mattina la musica cambia: è previsto infatti un venerdì di maltempo con piogge diffuse per tutta la giornata prima che la sera il cielo torni di nuovo a rasserenarsi consegnandoci poi un weekend di bel tempo con temperature ideali. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 19°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Mare poco mosso.