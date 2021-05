La Spezia - Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore e nella giornata di domani poi i cieli cambieranno di nuove e torneranno le precipitazioni. Con oggi iniziano a risalire le temperature con massima registrata di 21.3°C, minima di 10.9°C, lo zero termico si attesterà a 2248m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Mare mosso.