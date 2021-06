La Spezia - Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata nel segno della continuità settimanale, visto che anche il weekend non dovrebbe riservare sorprese. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3924m. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Mare poco mosso.