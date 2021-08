La Spezia - Inizio di settimana, quella che porterà dritti a Ferragosto, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Con stratificazioni in transito nel periodo serale, la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 4367m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Mare mosso.