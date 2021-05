Sicurezza e lettura targhe, raddoppiano i varchi di accesso controllati

La Spezia - I varchi di accesso alla città controllati passeranno da due a quattro e il sistema di lettura targhe nel territorio comunale della Spezia va verso un rafforzamento che potrebbe essere pronto entro la fine del 2021. Con l'arrivo di un finanziamento di 700mila euro, in attesa dell'avvallo della Regione Liguria, i varchi della città saranno sotto una costante lente di ingrandimento. E' quanto emerso questa mattina durante la cerimonia di inaugurazione della nuova caserma della Polizia locale spezzina.

Il sistema potenziato sarà in grado di controllare tutti gli accessi. Ogni entrata e uscita dalla città sarà monitorata e sarà possibile riconoscere tutti i tipi di targa e se il veicolo in transito è regolare dal punto di vista assicurativo, o se eventualmente è un mezzo rubato. Il sistema è già operativo su Via Carducci e ha permesso di chiudere importanti operazioni anche con la Squadra mobile spezzina. Tramite questo sistema sarà possibile condurre ricerche sia per colore che per tipologia di veicolo o classe ambientale. I mezzi non conformi verranno segnalati tramite un alert e questo permetterà alle forze dell'ordine di intervenire in maniera tempestiva.