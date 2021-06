La Spezia - Via Camposanto in zona Boschetti alla Spezia è chiusa da questa notte per il cedimento della carreggiata dovuto all'ingente perdita d'acqua da una tubatura sotterranea che passa proprio sotto la strada. Il fatto si è verificato intorno alle 3.30 di questa notte e sul posto sono intervenuti poco dopo il personale reperibile del Comune, per mettere in sicurezza l'area, e la Polizia Locale per gestire la viabilità e le inevitabili code che si sono create a causa dell'interruzione della strada.

Tecnici comunali e di Acam sono ancora al lavoro per un intervento di ripristino che durerà per tutta la giornata.



"Alle ore 3 di questa mattina - spiega una nota del Comune - si è rotta una conduttura dell’acqua in via del Camposanto nei pressi del cimitero dei Boschetti che ha creato una frattura nella sede stradale. I tecnici comunali, unitamente ad una squadra di ACAM, si è immediatamente recata sul posto per verificare i danni. La strada è stata chiusa alla circolazione nel tratto compreso tra la rotonda degli Stagnoni e la rotonda di via del Molo per consentire lo svolgimento dei lavori di ripristino. Attualmente sono al lavoro i tecnici di ACAM che stanno riparando la tubazione e successivamente provvederanno alla riasfaltatura del tratto di strada interessata. I lavori saranno terminati nella giornata di domani, giovedì 10 giugno, e la circolazione sarà ripristinata".