Si rompe una condotta in Via Rismondo: tre quartieri all'asciutto

La Spezia - Pegazzano, Buggi e Fabiano sono rimasti senz'acqua alle 2 di questa notte a causa della rottura di una condotta in Via Rismondo. Acam è al lavoro sin dalle prime segnalazioni arrivate, appena dai rubinetti dei tre quartieri non scendeva neanche una goccia.

La colpevole del disagio è una condotta da 80 millimetri, di piccolo diametro, ma che contribuisce all'erogazione dell'acqua di tre quartieri. La tubatura è tra quelle più vetuste e rientrava nei piani di sostituzione, a breve termine, già previsti da Acam Iren: vista la situazione si attiveranno le pratiche per velocizzare il passaggio.



Come detto tecnici sono intervenuti a partire da questa notte: la riparazione è ancora in corso e al momento le vie rimaste senza fornitura idrica sono Via Privata Cozzani e tutta Via Rismondo.

Negli altri quartieri, quindi Fabiano e Buggi, la situazione già è tornata alla normalità. In particolare, i tecnici hanno circoscritto la zona di intervento e proseguono con la riparazione. Entro l'ora di pranzo anche a Pegazzano la situazione dovrebbe tornare alla normalità.