Si rompe tubazione in Via del Camposanto, strada chiusa fino a venerdì

La Spezia - Si evolve di ora in ora la situazione di Via del Camposanto. La rottura della tubazione si è rivelata molto seria e la circolazione non sarà più ripristinata domani, 10 giugno, ma venerdì 11 giugno. A precisarlo una nota del Comune della Spezia: " La riapertura della strada è prevista per venerdì 11 giugno. Ci scusiamo ma a seguito di ulteriori accertamenti si è evidenziato un danno più esteso del previsto".

Intanto Atc è al lavoro per la viabilità alternativa dei mezzi di linea. Alcune corse saranno soggette a deviazione per tutta la durata del cantiere. La rottura della tubazione è avvenuta alle 3 di questa notte e si è verificato anche un innalzamento delle asfaltature. Comune e Acam sono la lavoro per riportare la situazione alla normalità. La strada è stata chiusa alla circolazione nel tratto compreso tra la rotonda degli Stagnoni e la rotonda di via del Molo per consentire lo svolgimento dei lavori di ripristino.