Si è spenta Enza Balzano, nota commerciante nel settore ottico

La Spezia - Se ne è andata dopo breve malattia, Enza Balzano, vedova di Nerio Culicchi, una vita nella fotografia e nell’ottica.

Classe 1931, aveva lavorato sino all’età di 80 anni nel negozio del figlio Roberto, in piazza Beverini e ancora prima per tanti anni nel negozio del marito, “Foto Nerio” di via Fratelli Rosselli. In tanti alla Spezia la ricordano per la sua cortesia e disponibilità.

Lascia nel dolore i figli Roberto e Patrizia e gli adorati nipoti, Margherita, Andrea e Olimpia.



La Confartigianato della Spezia, di cui il marito è stato dirigente per tanti anni, partecipa al dolore dei familiari ricordando in lei l’esempio di una donna imprenditrice capace e determinata che ha contribuito alla crescita dell’artigianato e del commercio alla Spezia.



I funerali domani mattina, sabato 21 agosto, alle 11 in Piazza Beverini nella Chiesa di Santa Maria.