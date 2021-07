Sfilza di reati e irregolare sul territorio: verrà rimpatriato

La Spezia - Nei giorni scorsi la questura ha preso in carico la posizione di un cittadino straniero già rintracciato nei giorni scorsi in altra provincia per definirne lo stato di soggiorno sul territorio nazionale. Lo stesso, presso gli sportelli di ricezione pubblico, iniziava a manifestare segni di disagio e di agitazione.

“L’uomo, un cittadino marocchino di 37 anni, veniva dapprima tranquillizzato e poi accompagnato presso il locale ufficio Immigrazione per gli accertamenti previsti - si legge in una nota -. Emergeva che lo stesso, irregolarmente soggiornante, era già gravato da numerose condanne e precedenti di polizia per spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale porto abusivo di arma, nonché inottemperante a ordini del Questore. Lo straniero, già destinatario di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Prefetto di Massa in corso di validità, una volta eseguiti gli accertamenti di rito da parte degli operatori della Sezione competente dell’Ufficio Immigrazione, veniva accompagnato da personale della Questura presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri “Corelli” di Milano, per essere rimpatriato nei prossimi giorni”.