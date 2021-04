Settimana variabile, primavera secondo copione

La Spezia - Bastava dare un'occhiata al cielo a metà del pomeriggio di Pasquetta per capire che qualcosa stava cambiando. E infatti la settimana post-pasquale si apre sotto cieli molto nuvolosi al mattino che nelle zone interne potrebbero anche contemplare deboli piogge di passaggio. Rasserenamenti sono comunque previsti dal pomeriggio fino a cieli poco o parzialmente nuvolosi nelle prossime ore che consegneranno il bel tempo per la giornata di domani. Attenzione però perché la variabilità sarà costante di questa settimana. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 19.1°C, la minima di 8.8°C, lo zero termico si attesterà a 1701m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Mare mosso.