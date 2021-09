Settembre prosegue bene, bel cielo per tutta la settimana

La Spezia - Il primo lunedì di settembre presenta cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, nel proseguo di un periodo di bel tempo che continuerà anche nei giorni seguenti. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 20°C, e questa condizione climatica perdurerà per tutta la settimana con lieve abbassamento delle minime non prima di venerdì. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Mare poco mosso.