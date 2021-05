Sette nuovi casi, 440 spezzini hanno il Covid

La Spezia - Sono 49 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 3.056 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.638 tamponi antigenici rapidi. Tre fanno capo all'Asl 1 (Imperia), 14 riguardano l'Asl2 (Savona), 25 sono genovesi (24 in Asl3, uno in Asl4), 7 in Asl5 (La Spezia). Con l'aggiornamento riguardante le ultime ventiquattro ore la provincia di Savona registra ad oggi 310 casi, quella di Imperia 302, a Genova 1580 mentre la Spezia scende a 440 senza dimenticare i 70 residenti fuori Regione/Estero e altri 107 in fase di verifica.



Scendono di 18 unità i posti letto dedicati ai Covid positivi negli ospedali della Liguria: oggi 178 ricoverati e 36 terapie intensive. L'Asl5 contribuisce con 27 persone ricoverate (-2 rispetto a ventiquattro ore fa), 6 terapie intensive tutte all'ospedale San Bartolomeo di Sarzana. Con due nuovi decessi sale invece a 4.316 il computo complessivo da inizio pandemia: rimane 462 il computo dei morti dello Spezzino. In sorveglianza attiva 441 persone in Asl1, 158 in Asl2, 604 in Asl3, 146 in Asl4, 399 in Asl5 per un totale di 1478. Infine i vaccini: 974.550 quelli consegnati (fonte governativa), 911.171 i somministrati.