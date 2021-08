Sessanta identificazioni al giorno e sessantatrè arresti in sette mesi

La Spezia - La vasta operazione North and South che ha portato a nove ordinanze di custodia cautelare, eseguite a partire da ieri mattina all'alba, mette in evidenza un autentico cambio del mondo crimine. A sottolinearlo il questore della Spezia Silvia Burdese che oggi, a un anno e mezzo di distanza, ha rincontrato la stampa per mettere in evidenza le parti salienti dell'operazione della Squadra mobile e fare un bilancio delle attività della questura spezzina e del commissariato di Sarzana.

Da quello che si evince, a margine dell'operazione, è che alle prese con la pandemia sono cambiate le modalità di rifornimento dei canali di approvigionamento, tutt'ora in fase di ricostruzione, il pensionamento delle classiche "piazze di spaccio" e la clientela: decade la figura del consumo di eroina e cocaina tra i giovanissimi e ricompaiono persone in etù adulta pronte a prendere pause durante il lavoro pur di avere una dose per sé e per i conoscenti che ne facevano richiesta.

"E' stato impressionante comprendere capire chi fosse la clientela, perché metteva anche in evidenza lo stato di dipendenza dalle sostanze. La richiesta di queste persone era rigida - ha sottolineato la dottoressa Burdese - e chi comandava il giro per soddisfarle, nel momento in cui saltava un tassello con l'arrivo dei nostri uomini, per non perdere il mercato cercava immediatamente altri canali di rifornimento. In un anno e mezzo gli uomini e le donne della questura e del commissariato stanno lavorando incessantemente per annientare canali di questo tipo. Questa non è stata un'azione a spot".

"Ed è anche per questo motivo - ha sottolineato il questore - che i servizi di controllo sul territorio messi in campo dalla questura e dal commissariato hanno portato, nei primi sette mesi del 2021, a 12.590 persone identificate: una media di 60 persone controllate al giorno. A queste si aggiungono 29 cittadini stranieri: 21 sono stati trasferiti al Cpr, in quanto irregolari, e uno accompagnato alla frontiera. Non sono venute meno le misure speciali: sono state 82 in sette mesi. Sono state indagate 363 persone ed eseguiti 62 arresti. Stiamo portando avanti un tracciamento serrato per dare le risposte giuste a questo territorio".

"Siamo vicini ai cittadini - ha proseguito Burdese - e dobbiamo sottolinearlo: devono capire che noi ci siamo sempre davanti ad ogni richiesta. Non devono sentirsi inascoltati: dal numero unico delle emergenze abbiamo ricevuto 7.436 chiamate, di queste 35 si sono tradotte in interventi. Un terzo di queste segnalazioni determinano un intervento".