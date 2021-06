Sereno oggi, verso un weekend non esente da nuvole

La Spezia - Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore ma le nuvole torneranno a campeggiare nei cieli di domani, sabato, mentre domenica mattina non è da escludere la possibilità di piovaschi di passaggio, spazzati via dal sole del pomeriggio. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 26.6°C, la minima di 15.7°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Mare poco mosso.