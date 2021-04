Senza marchio CE, oltre centomila confezioni di giocattoli sequestrate

La Spezia - I doganieri spezzini hanno intercettato una partita di giocattoli sprovvista del marchio CE a garanzia della loro conformità alle normative sulla sicurezza prodotti; gli stessi giocattoli riportavano sulle confezioni il pittogramma 6+ che vieta l’utilizzo sotto i sei anni di età. Si tratta di 103.500 set di “Colla-slime” e “Attivatore per slime” provenienti dalla Cina e destinati ad un importatore italiano cui stata contestata la sanzione amministrativa da 2.500 a 30.000 euro per violazione dell’obbligo della marchiatura CE.

Dopo aver valutato le certificazioni rilasciate da un importante Ente Certificatore italiano, ADM ne ha riconosciuto la conformità ed ha quindi prescritto la regolarizzazione con l’apposizione sulle confezioni di adesivi non asportabili riportanti il marchio CE. A seguito della regolarizzazione l’importatore ha ottenuto il nulla osta all’immissione in consumo dei prodotti.



Questa operazione si colloca tra le attività effettuate in materia di sicurezza dei giocattoli. Si tratta, nello specifico, di prodotti usati per la creazione della sostanza gelatinosa detta “slime” usata come gioco da bambini e ragazzi. Tale sostanza e i prodotti che lo compongono sono stati frequentemente oggetto di sequestri e ritiri dal mercato in quanto possono nascondere al loro interno sostanze chimiche che provocano allergie, problemi alle vie respiratorie, problemi al sistema nervoso e, in alcuni casi, possono anche comportare delle inalazioni di veleni potenzialmente letali. La verifica della conformità alle normative di sicurezza dell’Unione Europea è quindi il passaggio fondamentale per decretare l’ammissibilità dei prodotti nei nostri mercati.