Sei nuovi positivi alla Spezia, un ricovero in più

La Spezia - Sono 16 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 2.682 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.109 tamponi antigenici rapidi.

Il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata: Imperia 1, Savona 2, Genova 7 e La Spezia 6.

Il totale dei positivi (esclusi guariti e deceduti) è di 1.688, in calo di 14 individui. La distribuzione per provincia: Savona 235, La Spezia 231, Imperia 90 e Genova 1.017. I residenti fuori regione o all'estero sono 55, i tamponi in fase di verifica sono 60.



Ospedalizzati. Ci sono 43 pazienti nei reparti Covid della Liguria (+2), di cui 8 gravi. In ASL1 (-1), in ASL2 (+1), in ASL3 e ASL4 invariato ed in ASL5 +1.



Isolamento domiciliare. Ci sono 243 persone, -4 rispetto a ieri.



Totale guariti*. Il totale è di 97.087, +29 quelli di oggi.



Deceduti. Il totale sale a 4.344. L'ultima vittima è un 73enne deceduto al San Martino.



Sorveglianza attiva. Ci sono 641 individui: in ASL1 48, in ASL2 87, in ASL3 396, in ASL4 30 ed in ASL5 80.



Vaccinati. Quelli consegnati sono 1.304.701, quelli somministrati sono 1.194.865, ovvero il 92%.





* (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell'infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall'inizio dei sintomi - riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020)