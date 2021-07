Se ne va Giovanni Pati, il poliziotto amico di tutti

La Spezia - Il poliziotto amico di tutti capace di donare un po' di saggezza a chiunque abbia potuto condividere con lui un pezzo di strada. E' questa l'immagine più bella di Giovanni Pati, 92 anni compiuti lo scorso 20 luglio, ex navigante e poliziotto, spirato questa mattina all'Hospice di Sarzana.

Originario di Brindisi arrivò alla Spezia all'inizio degli anni Cinquanta dove si imbarcò sulla corvetta Pomona. Un percorso che lo allontanò dal Golfo fino al 1961 dove tornò indossando la divisa della Polizia di Stato. Nel cuore di Giovanni c'è stato spazio anche per l'amore incondizionato nei confronti di Luciana Bellotto con la quale convolò a notte nel 1962. La coppia si stabilì definitivamente alla Spezia dove la loro famiglia crebbe.

Pati ha vissuto per lo Stato e la sicurezza dei cittadini. Indossando la divisa della Polizia di Stato ha ricoperto molti incarichi a partire da quello nella neonata Squadra volanti, per poi entrare nella Digos e successivamente nella Mobile fino a diventare addetto all'Ufficio di Gabinetto. Incontrò e collaborò con numerosi questori. Lavorò in un'Italia segnata da grandi eventi storici e mutamenti e seppe essere il poliziotto capace di ascoltare tutti: un amico della gente, un vero e proprio antesignano della polizia di prossimità.



Nella sua vita è stato sempre vicino a tutti, sia per un’informazione che per un aiuto nel disbrigo delle pratiche burocratiche, o solamente per ricevere una parola di conforto. Giovanni fu un grande poliziotto e ha saputo trasmettere al figlio Mario non solo altissimi valori morali ma anche l'amore per la divisa che oggi porta con onore. Via Veneto, alla Spezia, oggi è più triste perché il sorriso rassicurante di Giovanni non c'è più. In tanto lo ricorderanno seduto al suo bar preferito dove trascorreva alcuni momenti di serenità dopo aver raggiunto la meritata pensione.

Le esequie si terranno mercoledì 28 luglio nella chiesa San Giovanni e Agostino alle 15.30. Alla famiglia giungano le più sentite condoglianze da parte di tutta la redazione di Città della Spezia.