Se ne è andato l'ex consigliere comunale Paolo Gagliardelli

La Spezia - Si è spento a 78 anni Paolo Gagliardelli, ex consigliere comunale, da sempre impegnato nella politica spezzina. “Vorrei esprimere le mie più sentite condoglianze alla famiglia di Paolo Gagliardelli che ci ha lasciati - così in una nota il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini -. Da sempre in politica in qualità di membro di partito prima e consigliere comunale successivamente Paolo ha sempre messo se stesso a servizio del prossimo, manifestando sempre i valori in cui credeva. Si è sempre dedicato fino all’ultimo alla politica locale e nazionale, e a lui mi legano infiniti colloqui per il bene della nostra Città che porterò sempre con me".