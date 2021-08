Se ne è andata Marzia Roncallo, guidò la Consulta provinciale femminile

La Spezia - Cordoglio in provincia per la scomparsa di Marzia Roncallo, già presidente della Consulta provinciale femminile ed ex assessore comunale ad Ameglia. "Un dolore immenso per la comunità socialista, un vuoto incolmabile per i famigliari - la ricorda Giorgio Brero, segretario provinciale Psi -. Nello scrivere queste poche righe che non Le rendono onore un turbinio di pensieri mi assalgono, il ricordo di una persona di questo spessore culturale ed umano non si può scrivere, rimarrà per sempre nei nostri cuori, nelle nostre menti; una socialista nell’anima, sempre attiva nelle battaglie per i diritti civili, per l’ecologia, che profumava di onestà intellettuale, già Assessore nel Comune di Ameglia, Dirigente provinciale e nazionale del Partito Socialista, una grande donna che lascia la comunità tutta più sola e più triste.

Per me era come la sorella che non ho avuto, abbiamo passato giorni indimenticabili con lei e Alberto!. Oggi ovunque sia la voglio immaginare di nuovo insieme ad Anna Maria a riprendere le loro lunghe discussioni e ad aiutarci a riempire questo vuoto. Ciao Marzia".