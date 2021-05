La Spezia - Nuvolosità irregolare con addensamenti più consistenti sul centro della regione in mattinata e schiarite più ampie nel pomeriggio alternate a passaggi di nubi medio-alte anche estese. Umidità su valori medio-alti. Venti deboli o moderati in rotazione ciclonica sulla costa, in prevalenza meridionali sui rilievi. Mare mosso in calo a poco mosso a Ponente.



(fonte Arpal)