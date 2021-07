Scendono le temperature dopo una notte di pioggia. Occhio al mare

La Spezia - Messa in archivio una notte da tregenda le temperature di questa mattina sotto i 20° C sulla costa lo confermano senza dubbi: è arrivato il calo termico che già era stato previsto nei giorni scorsi. La saccatura colma di aria fredda in quota ha ormai raggiunto il Nord Italia. In mattinata, secondo il Limet, l’Associazione ligure di meteorologia, instabilità sul centro-levante in esaurimento, schiarite sulla Riviera di Ponente. Nel pomeriggio cielo irregolarmente nuvoloso in un contesto soleggiato e non si esclude qualche rovescio sulle Alpi Marittime-liguri. In serata nuovi passaggi nuvolosi sul settore centrale.



Venti forti da Nord nelle valli del genovesato e del savonese, da Sud-Est a Levante, in graduale calo dal pomeriggio. Al largo persistono forti venti di Libeccio. Occorre fare attenzione al mare (ci riferiamo soprattutto ai bagnanti): agitato sui bacini di Levante al mattino, per onda da Sud-Ovest, molto mosso altrove. Moto ondoso in graduale calo dal pomeriggio. Temperature in calo sulla costa minime tra 15 e 20° C, nell’interno tra 9 e 15° C. Massime tra 22 e 26° C sulla costa e tra 18 e 22° C nell’interno.



Domani ancora possibile instabilità al mattino in particolare sul centro-levante; altrove cielo generalmente poco nuvoloso. Al pomeriggio cielo parzialmente nuvoloso praticamente ovunque, ma possibili rovesci ancora sulle Alpi. Venti moderati da Sud-Est, mare mosso o ancora molto mosso per onda da Sud Ovest a Levante. Temperature stazionarie o in leggera ripresa. La tendenza per venerdì vede instabilità ancora presente in territorio ligure. Non si escludono locali ed estemporanei rovesci temporaleschi. L’evoluzione tuttavia è molto incerta ancora.