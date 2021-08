Scendono i ricoverati, i positivi salgono a quota 490

La Spezia - Sono 212 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria (di cui 29 nello Spezzino), a fronte di 3.851 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 3.613 tamponi antigenici rapidi. Gli attuali positivi a livello regionale salgono dai 3.029 del bollettino di ieri ai 3.211 di quello odierno; di questi 490 (+48) sono nello Spezzino. 29 i guariti di giornata a livello regionale e c'è purtroppo un'altra vittima, un 92enne deceduto oggi con positività al coronavirus all'ospedale di Sestri Levante. I ricoverati positivi al coronavirus mancati in Liguria da inizio pandemia sono 4.381, di cui 473 deceduti negli ospedali spezzini. Calano i ricoverati a livello regionale: ora sono 86 (-9), di cui 11 in terapia intensiva. Del decremento è partecipe anche la Asl5, dove il Sant'Andrea scende da 9 a 6 ricoverati (di cui uno in Ti) mentre il San Bartolomeo permane 'Covid free'. Sono poi 1.943 (+44) i liguri in isolamento domiciliare e 1.854 (+38) quelli in sorveglianza attiva, di cui 346 (+6) in Asl5. Quasi un milione e 948mila i vaccini somministrati in Liguria (90 per cento delle dosi ricevute), di cui oltre 276mila in Asl5 (di cui oltre 124mila sono seconde dosi).