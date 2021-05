Scendono gli ospedalizzati in Liguria, Spezzino in controtendenza

La Spezia - Sono i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 3.694 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.614 tamponi antigenici rapidi. Qui di seguito il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata. Ad Imperia i nuovi positivi sono 16, a Savona 13, a Genova sono 36 divisi fra i 32 di Asl3 e i 4 di Asl4 mentre nello Spzzino sono 19. Uno non è infine riconducibile alla residenza in Liguria. Per quanto concerne i casi attualmente positivi divisi per provincia Savona ne annovera 500, Imperia 396, Genova 1821 e La Spezia 519. A questo si aggiungono 69 residenti fuori Regione/Estero e 122 casi in corso di verifica.



Due complessivamente i decessi registrati, non riferiti al territorio di Asl5: da inizio pandemia il totale dei morti sale così a 4.296, di cui 458 nello Spezzino. Che situazione troviamo negli ospedali della Liguria? In generale i dati sono positivi: nelle ultime 24 ore ventitrè posti letto in meno risultano infatti dedicati al Covid (sono 278 i ricoverati in bassa e media terapia intensiva, mentre 47 sono in rianimazione) ma nello Spezzino il dato è in controtendenza: oggi i posti letti complessivi Covid positivi riferiti all'Asl5 sono infatti 39 (+4 rispetto a ieri) con 7 terapie intensive. In Liguria 2861 persone sono in sorveglianza attiva. Di queste 657 sono di Asl1, 590 di Asl2, 745 riguardano Asl4, 191 per l'Asl4, 678 per l'Asl5. Infine i vaccini coi dati aggiornati alle 16 di oggi: degli 837.920 consegnati (fonte governativa), 819.869 sono stati somministrati.