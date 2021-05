Scendono ancora i contagi, un morto a Sarzana

La Spezia - Sono 58 i nuovi Covid positivi in Liguria su 2058 tamponi molecolari e 556 test antigenici effettuati. Ad Imperia sono 5, Savona ne conta 20, Genova 23, di cui 18 in Asl3 e 5 in Asl4, mentre nello Spezzino sono 10. Scendono dunque ancora le quote di contagio mentre l'unico decesso registato in tutta la regione, un uomo di 63 anni, si registra all'ospedale San Bartolomeo di Sarzana. Dall'inizio della pandemia i deceduti Covid positivi nello Spezzino sono 461.



Per quanto riguarda le positività in essere, complessivamente attestate a 3186 individui, attualmente ci sono 440 contagiati a Savona, 343 a Imperia, 1726 a Genova mentre alla Spezia sono 486. A questi si aggiungono 70 casi di persono non residenti in Liguria e altri 121 casi in attesa di verifica. Quattro posti letto in meno riguardano il Covid negli ospedali della Liguria: oggi, dislocati nei vari nosocomi, sono 233 i positivi al coronavirus, di cui 43 sono terapie intensive. In Asl5 30 pazienti sono ricoverati in bassa e media terapia, 6 sono invece le rianimazioni, tutto comunque concentrato nell'ospedale di Sarzana.



In Liguria sono 1694 le persone in isolamento domiciliare: rispetto a ventiquattro ore fa il dato scende di 117 casi. Ancora soggetti in sorveglianza attiva: in Asl1 se ne contano 597, in Asl2 350, in Asl3 se ne registano 714, in Asl4 178, in Asl5 sono invece 667 per un totale di 2506. Infine i dati sulle vaccinazioni alle 16 odierne: consegnati 906.970 sieri, somministrati 856.974, pari al 94% delle dotazioni disponibili.