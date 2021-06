Scappa da un centro minorile in Sicilia, rintracciato alla Spezia

La Spezia - Si è fermato nella stazione della Spezia Centrale il viaggio di un giovane minorenne di nazionalità tunisina, allontanatosi circa un mese fa da un Centro di accoglienza di Partinico in provincia di Palermo. Il ragazzo, 16enne, era stato portato nella struttura minorile dopo essere sbarcato a Lampedusa nel mese di aprile, insieme ad un gruppo di altri migranti provenienti via mare dalla Libia. Qualche giorno fa, una pattuglia della Polizia Ferroviaria della Spezia, lo ha fermato per un controllo sulla banchina della stazione, mentre attendeva un treno diretto a Ventimiglia. Attraverso la verifica del suo nominativo nella banca dati in uso alle Forze dell’Ordine, è subito emersa una nota di rintraccio nei suoi riguardi, diramata dopo la denuncia del responsabile del Centro. Dopo aver rifocillato il ragazzo, gli agenti della Polfer della Spezia hanno contattato il Magistrato di turno del Tribunale per i minorenni di Genova, il quale ha disposto il suo affidamento ad una nuova struttura minorile della stessa cittadina rivierasca.