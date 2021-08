Sbanda in moto, schianto fatale per un 27enne

La Spezia - Tragedia alla Spezia per la morte di un 27enne rimasto coinvolto in un incidente stradale in Via del Canaletto. Il terribile evento risale alle 21.30 di ieri quando il giovane, Giulio Cisotto residente ad Aulla, in sella alla sua motocicletta di grossa cilindrata, ne ha perso il controllo e, stando a quanto si apprende si sarebbe schiantato contro un' automobile in sosta ed è in fase di verifica la fine della tragica corsa, contro un muro, nei pressi della fermata dell'autobus. L'impatto è stato violento e sia il giovane che la moto sono scivolati via per qualche altro metro al centro dell'incrocio poco distante.

Immediato l'intervento dei soccorritori di Delta, della Pubblica assistenza e della Polizia locale. Il giovane ha riportato numerosi traumi ed è stata aperta la shock room al Sant'Andrea. Nonostante le manovre disperate per salvarlo, il giovane uomo non ce l'ha fatta.

Sul posto la Polizia locale ha raccolto numerose testimonianze e per tutta la notte ha proseguito nei rilevamenti per stabilire con certezza cosa sia accaduto. La strada è stata riaperta al termine degli interventi.



C.Alf.