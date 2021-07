San Bartolomeo 'pulito', non ci sono più ricoverati col Covid-19

La Spezia - Complici le due dimissioni delle ultime 24 ore, non si sono più ricoverati Covid-19 positivi all'ospedale San Bartolomeo di Sarzana. Il nosocomio della Val di Magra, diventato l'ospedale dedicato ad accogliere i casi di coronavirus, diventa quindi 'pulito'; mentre il Sant'Andrea ha un ricoverato Covid-19 positivo (non in terapia intensiva), entrato proprio nelle ultime 24 ore. Si tratta quindi dell'unico ospedalizzato col coronavirus nello Spezzino. Il bollettino regionale odierno riporta 11 nuovi casi di Covid-19 a livello regionale, di cui 2 nella nostra provincia; 9 guarigioni (97.792 da inizio pandemia); nessun decesso (da inizio pandemia, le vittime in Liguria sono state 4.351, di cui 471 decedute negli ospedali spezzini); 20, in calo di due unità, i ricoverati su tutto il territorio regionale, di cui, come detto, uno in Asl5. In Liguria le persone che risultano attualmente positive sono 1.313, di cui 206 nello Spezzino (ieri 201).



Oltre un milione e 360mila i vaccini somministrati nella nostra regione, l'88 per cento di quelli ricevuti dalla struttura commissariale nazionale; dell'ammontare totale, quasi 490mila inoculazioni sono seconde dosi. Oltre 63mila in Asl5 le persone che hanno ricevuto anche il richiamo; circa 182mila le dosi somministrate in totale nella nostra provincia.