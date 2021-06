Disagi anche per alcuni abitanti della zona: in Via privata Cieli l'acqua ha invaso alcune cantine allagadole.

La Spezia - Lo scoppio di una tubazione, nei pressi di Via Carducci alla Spezia, ha lasciato molti quartieri anche del centro città senz'acqua. Sul guasto sta operando Acam Iren con le squadre di pronto intervento per riportare la situazione alla normalità.

Tra i primi ad accorgersi di quanto stesse accadendo, poco dopo le 18, sono stati gli automobilisti che hanno notato l'acqua che zampillava fino a sembrare una fontana. Numerose le segnalazioni per chi è rimasto senz'acqua e tantissimi gli scatti e i video diffusi anche sui social. Disagi anche per alcuni abitanti della zona: in Via privata Cieli l'acqua ha invaso alcune cantine allagadole.



Aggiornamento: alle 19.30 circa Acam aveva isolato il guasto e gradualmente l'erogazione dell'acqua è ripartita. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e la Protezione civile. Acam ha proceduto al completamento del sezionamento della condotta per escluderla dalla rete. A seguito di questa operazione hanno ricominciato a riempirsi le condotte della città. In serata dunque l'acqua ritornerà in tutte le case e nelle attività rimaste senza.